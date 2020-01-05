現場湧入1萬3000名支持者搖旗力挺。（許哲瑗攝）

一萬三千名熱情支持者為韓國瑜與立委候選人柯志恩及林國春加油打氣。(陳怡誠攝)

國民黨總統候選人韓國瑜今下午到新北市板橋為立委候選人柯志恩與林國春站台，現場湧入1萬3000名支持者搖旗力挺；韓國瑜致詞時痛批民進黨假台獨、真貪汙，執政4年民不聊生，選舉到了才忙著養網軍、養肥貓，9成媒體跟著墮落，更強推《反滲透法》控制言論自由，「台灣人民已經看清了，民進黨就是以欺騙治國！」

韓國瑜表示，3年半前國民黨辜負人民期待，人們轉向民進黨寄與厚望，但民進黨執政4年卻讓人民失望透頂，舉個例子，從台灣以南的新加坡、越南、柬埔寨，菲律賓，到台灣以北的日本、韓國，哪個國家把台灣放在眼裡？就連過去經濟交流熱絡的泰國，如今都對台灣實施關稅控制，「所有台灣周邊國家，誰還把台灣當成一回事？」

韓國瑜說，人民終於了解，民進黨只會用「欺騙」治理國家，口口聲聲通過台灣綱領，才發現台獨是假的、貪汙是真的，口口聲聲說要追求言論自由，卻通過《反滲透法》，一連串的查水錶事件，讓言論自由窒息，更號稱台灣經濟成長率是亞洲四小龍最高，實際上中華民國國立虛耗、經濟下滑，人民生活苦到不行。

韓國瑜痛批，民進黨平時執政不用心，等到選舉才說愛國家、愛主權，「但這些話就跟要孝順爸媽、孝順阿公阿嬤一樣，人盡皆知，不必掛在嘴上吧？」他認為最重要的事，如何執政、如何帶給人民安居樂業才是真功夫，才是應該交付選民的事。

(中時 )