張嘉郡（中）請蔡英文總統下架假布條，不要用抹黑的奧步。（張朝欣攝）

蔡英文總統5日為雲林第一選區立委候選人蘇治芬站台，在土庫鎮參拜新興城隍廟時，對手張嘉郡在宣傳車上請蔡英文總統下架假布條，不要到處懸掛抹黑她與韓國瑜支持「一國兩制」的布條，警方用警車隔開兩陣營，雙方隔空交戰，讓選情更顯緊繃。

蔡英文5日陪同蘇治芬參拜土庫鎮3宮廟，在新興城隍廟時，蔡英文致詞表示蘇治芬是此次選戰最重要的人，蘇治芬贏雲林就贏、雲林贏台灣就贏，所以她才會來雲林達10次之多。

此時同為雲林第一選區立委候選人張嘉郡，站在宣傳車上，針對民進黨四處懸掛「一國兩制、韓國瑜張嘉郡」布條，用麥克風廣播請蔡英文總統下架假布條，不要用抹黑的奧步。

張嘉郡表示，她是來向蔡總統陳情下架假布條，不是來嗆聲的，假設不是蔡總統授意雲林縣黨部製作假布條，請蔡總統要求雲林縣黨部下架假布條，不要用抹黑奧步，請共同守護台灣寶的民主價值。

張嘉郡並手持「韓國瑜與張嘉郡堅決反對一國兩制」、「民進黨選到沒步，放假消息意圖影響選舉」等看板，抨擊民進黨敢做不敢當，沒資格領導台灣。

民進黨雲林縣黨部則回應，張嘉郡已針對布條爭議循法律程序提告，目前已進入司法程序，一切靜待司法判決。

(中時 )