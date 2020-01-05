選前最後一個星期天，國民黨立委候選人蔡育輝全家總動員拜票。（蔡育輝競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

選前最後一個星期天，國民黨立委候選人蔡育輝全家總動員拜票。（蔡育輝競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

民進黨立委候選人賴惠員5日重啟競選活動，競選團隊上午為失事殉職的國軍將士默哀。（賴惠員競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

選前最後一個星期天，國民黨台南市立委第一選區候選人蔡育輝全家總動員，大清早起他走新營菜市場、妻子陳彥如跑學甲菜市場，尋求鄉親們的支持。民進黨立委候選人賴惠員競選團隊上午則先為失事殉職的國軍將士默哀，下午至台南市區參與民進黨的聯合造勢活動。

5日是選前最後一個假日，蔡育輝在這個「超級星期天」回到他的大本營，清晨走新營菜市場、傍晚到黃昏市場，陳彥如早上則到學甲市場拜票。除了在北部工作的女兒，蔡育輝的兒子、哥哥姊姊也全出動幫忙。

蔡育輝表示，踏入政壇近20年來，他勤跑基層，幾乎天天都有選民到服務處尋求協助，每次議會定期會都有數十件提案，他為民服務工作有口皆碑，5屆議會均獲得「議會模範生」的頭銜絕不是浪得虛名，要獲得選民認同的不二法門唯「勤」而已。

賴惠員5日重啟競選活動，上午團隊先為殉職的國軍將士默哀。賴惠員表示，這次軍機失事讓台灣、國軍痛失英才，也讓社會大眾留下無限的遺憾。雖然沒有國軍身分，但是台灣全體國民應該堅守崗位，讓台灣社會繼續往前進步，才不愧對殉職將士。

下午賴惠員前往參加民進黨在平實公園舉辦的「勇敢自信、護台同行」聯合造勢活動，在活動中發放紅包袋，希望透過發送紅包袋的吉利象徵，能夠讓台灣在未來幾年趨吉避凶，人民能夠做出正確的選擇。

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(中時 )