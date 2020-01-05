藍委蔣萬安偕妻子石舫亘、兒子蔣得立5日下午出席「萬安故事屋～一起野餐趣」親子活動。（張穎齊攝）

蔡英文總統連任競選辦公室前發言人林靜儀的「主張統一恐構成叛國」之說引發撻伐，北市第三選區（中山、北松山）國民黨立委蔣萬安5日下午受訪表示，台灣是民主社會，不同政治立場的表達都屬於言論自由保障範圍，但任何人或發言人的發言，都要更謹慎。

蔣萬安在榮星花園舉辦「萬安故事屋～一起野餐趣」親子活動，並偕妻子石舫亘、兒子蔣得立出席，蔣萬安表示，他不定期舉辦「萬安故事屋」，就讀小學3年級的兒子都聽得津津有味，全部聽完。媒體詢問怎麼幫爸爸加油？蔣得立說「我不知道」讓現場一陣笑聲，隨後蔣得立在媽媽提示下說「請大家支持4號蔣萬安！」石舫亘則說「萬安需要她一定陪，最後關頭就全力衝刺！」

今早蔣萬安和吳怡農不約而同都在濱江市場掃街，蔣萬安表示，行程很早就安排好，最後半個月要去掃的市場和街、里都有規畫好，後來才知道有其他候選人，因為人潮很多、聲音很吵、民眾很熱情上來拍照，有送菜頭跟粽子，他就緊握每雙手拜票。

針對香港局勢，蔣說「大部分民眾反對一國兩制，我也是！」至於此次選戰風格保守，沒強調是蔣家的身分，蔣說，現任立委要被看重的是過去4年問政表現、選民服務，他是連續7個會期國會評鑑優秀立委，積極為選民爭取重大建設，如停車場、變電所、改建大樓、電桿全面地下化，爭取里民活動場所等。

蔣萬安說，選民都有目共睹，4年前他參選時被認識不深，印象就是蔣家後代，甚至上次很多人喜歡貼他標籤，所以「屬於我的標籤怎麼撕都撕不掉，但不屬於我的標籤別人要怎麼貼都貼不上來」，民眾看到他第一句話都「你是我選區的立委，有事就找蔣萬安」，他可以很清楚告訴選民「不要看我標籤，要看我表現」。

(中時 )