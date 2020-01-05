高雄大崗山超峰寺香火鼎盛。（林瑞益攝）

高雄市大崗山超峰寺過去一向不碰政治，但信眾今年收到住持天池法師親寫的「庶饒民安」春聯，隱諱提到「庶民」，選前格外敏感，讓人聯想是否支持國民黨總統候選人韓國瑜？知客師父沒正面回應，但對本報表示，春聯字義是要「百姓有好日子過，國家與人民安全」，這個說法與「台灣安全、人民有錢」競選口號不謀而合，挺韓意味濃厚。

位於高雄市阿蓮區的超峰寺香火鼎盛，該寺廟過去以來幾乎不碰政治，以去年的春聯為例，提的字是「諸緣圓成」，看不出是哪位政治人物的訴求。但今年的「庶饒民安」，就可以看出一些端倪。

天池法師5日以寺務繁忙為由，婉拒接受採訪。不過，一名知客師父出面對本報說，這是要百姓有好日子過，國家與人民安全的意思。

據了解，超峰寺信眾最近陸續收到天池法師寫的春聯，一打開看到上面寫著「庶饒民安」，馬上想到「庶民總統」韓國瑜，由於過去超峰寺鮮少對政治表態，歷年選舉也沒有特別挺藍或挺綠，因此馬上有信徒向寺方求證，結果確實是超峰寺送出的春聯。

信徒再問這4個字是天池法師自己想寫的，還是有人拿來請法師寫的？天池法師身邊的弟子則回答，是住持自己的意思。

「庶饒民安」與天池法師去年的訴求差不多，他在2019年為生命電視台拍攝的短片中祝福民眾平安、順利，並闡述佛法與生活、修行上的結合；請民眾面對多變的環境與壓力，要把色身與心調整好，好好照顧自己。今年加入了富裕的訴求，儘管該寺廟不想讓民眾有過多聯想，但一些民眾可以從字句中得到啟發。

天池法師是超峰寺的第5任住持，他每年都會寫春聯祝賀民眾，供民眾索取。該寺廟香火鼎盛，主要祭祀觀世音菩薩，是北高雄的信仰中心。許多政治人物也知道該寺廟不問政治，因此鮮少到超峰寺參拜。

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(旺報 )