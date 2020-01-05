農曆春節將至，民眾最關心的就是天氣溫度變化如何，天氣風險公司總監賈新興在臉書上指出，根據最新資料顯示，1月中旬前半之前，也就是這幾天都相當溫暖，直到2月上旬也都呈現偏暖趨勢。

賈新興分享未來45天的溫度趨勢，他提到，1月中旬後半之前，冬季風指標都偏弱，雖然1月8日以及13日有一波，但仍以東北季風至冷氣團的機率最高，也就是說台北氣象站出現低於11.6度（台北進入12月後的最低溫）的低溫機率低，這情況一直持續至1月底。

另外，賈新興從預測的海平面氣壓分布圖來分析，農曆春節前半，冷高壓位置偏北，後半段東北風相對強一些，但台北要出現比11.6度還低的低溫機率仍舊不高。

直到農曆年，冷高壓都偏北。（摘自賈新興臉書）

賈新興說明，2月中旬前半，依舊是冷高壓位置偏北，台灣仍以東北季風的影響為主，因此台北出現低於11.6的低溫機率還是偏低，但2月的預測可以再觀察一陣子。

(中時電子報)