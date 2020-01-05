重新回到熟悉的彰化縣立體育館，寶島夢想家馬上找回應有身手，5日靠著先發5人得分全都上雙的平均火力，最後以88比77輕取新加坡騰飛之獅，除中止2連敗，也以3勝5敗戰績，從排名第8升到第6，接著8日作客遭遇澳門戰狼。

夢想家跟新加坡打完首節，僅以18比17小幅領先，但到第2節，艾略特、麥克連(達欣上季洋將)兩名新加坡洋將徹底主宰戰局，幫助新加坡在上半場打完，反以43比38超前，夢想家上半場以楊恩10分最高，楊敬敏與喬丹各有9分。

雖在第3節，新加坡一度取得8分領先，夢想家卻靠塔克接連兩顆三分球，以及楊恩、楊敬敏、張宗憲等人火力，打出一波15比1猛攻，夢想家反以62比56超前，打到最後5分鐘，夢想家擴大領先到14分之多，勝負已經提前沒懸念。

楊恩替夢想家拿下21分、9籃板、6助攻與5抄截的全能數據，是夢想家止敗最大功臣，喬丹也有19分、14籃板的雙十表現，塔克14分、7助攻，楊敬敏16分，張宗憲13分，不過夢想家板凳總得分只有5，仍然相當依賴先發主力。

(中時 )