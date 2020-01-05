據了解，該上吊男子疑為某男星的明道胞兄，近年欠下上千萬鉅額債務，被債主追債鬧上新聞版面，但警方不願證實身分。

台北市內湖山區下午傳出3屍命案。有民眾在安泰街巷內土地公廟的步道旁，發現3具屍體，年約40多歲男子上吊樹上，一旁有年約40歲的婦人與10歲左右男童，2人脖子都有勒痕。初步研判是男子疑似徒手勒斃妻小，再以繩索上吊身亡。

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(中時 )