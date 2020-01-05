據了解，該上吊男子疑為某男星的明道胞兄，近年欠下上千萬鉅額債務，被債主追債鬧上新聞版面，但警方不願證實身分。
台北市內湖山區下午傳出3屍命案。有民眾在安泰街巷內土地公廟的步道旁，發現3具屍體，年約40多歲男子上吊樹上，一旁有年約40歲的婦人與10歲左右男童，2人脖子都有勒痕。初步研判是男子疑似徒手勒斃妻小，再以繩索上吊身亡。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時 )
據了解，該上吊男子疑為某男星的明道胞兄，近年欠下上千萬鉅額債務，被債主追債鬧上新聞版面，但警方不願證實身分。
台北市內湖山區下午傳出3屍命案。有民眾在安泰街巷內土地公廟的步道旁，發現3具屍體，年約40多歲男子上吊樹上，一旁有年約40歲的婦人與10歲左右男童，2人脖子都有勒痕。初步研判是男子疑似徒手勒斃妻小，再以繩索上吊身亡。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。