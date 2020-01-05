台中市連日來空品不佳，也成為選舉戰火，台中市府廢止台中火力電廠兩張證照，是否為改善空汙有效的辦法？台北市長、民眾黨主席柯文哲5日到台中市掃街前受訪時，對空汙議題表示，應該先找出空汙的原因，搜集數據才能對症下藥，還是要做科學研究，解決中部空汙問題。

柯文哲指出，空汙要先了解PM2.5的來源，詳細分析，他以台北市的經驗，不要只以為中部的空汙是六輕或中火造成的，他認為這都只是其中一部份，今年五月他去日本訪問，日本政府特別安排去看橫濱的一座火力發電廠，他那天在現場考察，沒有看到濃煙，也沒聞到味道和噪音。

他後來在臉書寫了一句話很有趣，「有時候不是煤炭乾淨不乾淨的問題，是人乾不乾淨的問題」，柯文哲反問，同樣有火力發電廠在日本都沒事，但奇怪到台中，一直被當作造成台灣空汙最大的問題。

「還是要做科學研究，才能解決中部空汙問題，」柯文哲說，沒有什麼叫乾淨的煤，只有乾淨和不乾淨的人，空汙組成來源還是需研究，面對問題、解決問題。

他說自己當醫生，通常治療沒有效，最主要的原因很多種，診斷為什麼會錯誤，有時就是資料不對造成，如果數據很清楚，診斷就不會錯，該做的數據沒有做，或做出來不對，即易造成診斷錯誤，還是要對症下藥。

柯文哲強調，解決中部空汙第一步，政府要很誠實出來講，中部的空汙組成原因是什麼，這問題如果沒有回答，其他都是廢話。

(中時 )