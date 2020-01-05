「第17屆靈鷲山普仁獎」新竹區頒獎典禮5日在新竹縣體育館舉行。﹛主辦單位提供／陳育賢新竹傳真）

「第17屆靈鷲山普仁獎」新竹區頒獎典禮5日在新竹縣體育館舉行，現場表揚24位品德優良的國中、小學生。﹛主辦單位提供／陳育賢新竹傳真）

新竹共修處執事妙慧法師指出，2003年至今，17年來已鼓勵7727個孩子。（主辦單位提供／陳育賢新竹傳真）

「第17屆靈鷲山普仁獎」新竹區頒獎典禮5日在新竹縣體育館舉行，現場表揚24位品德優良的國中、小學生，其中尖石國中2年級邱佳豪從小與年邁多病的外婆相衣為命，雖然生活環境困厄卻從未怨天尤人，還連續2年獲得新竹縣推薦全國總統教育獎，相當難能可貴。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師表示，品德是素養也是態度，是治癒心貧窮的最大力量，美好的品德可帶來尊貴美好的生命，因此以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立了普仁獎。

新竹共修處執事妙慧法師指出，2003年至今，17年來已鼓勵7727個孩子，在艱困環境中，依然要保有美好品德、樂觀向上的態度，不能因環境困頓而滅失光芒，要持續以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人，種下善的種子，激勵每個品德良善的孩子，帶給社會美好、向善的正能量。

主辦單位表示，今年新竹區普仁獎從34位孩子中再選出24人受獎，並推荐邱佳豪參加全國普仁獎選拔，孩子們則感謝靈鷲山舉辦普仁獎選拔，可運用這筆獎學金來改善家計，他們則以更努力用功讀書，做個有用的人來回饋社會大眾對他們的贊助。

師長並期許同學在心裡埋下種子，並且在未來的路上努力，將來有1天任何人都可以帶給別人祝福，目前的路雖比別人難走，但也許是上天給的祝福，能夠領到普仁獎這個獎，在品德上是很大的肯定，這是很難得的，只要自己夠堅定、夠努力，將來一定能發光發熱，並且有能力去幫助別人。

此次獲獎的邱佳豪來自隔代教養家庭，父母早年離異，母親把他交給外婆撫養後即失聯，他的外婆今年已高齡71歲，身體不好，經濟來源都是靠低收入戶補助跟老人津貼維持，而佳豪非常聽外婆的話，平日均會協助整理家事，是位非常孝順的孩子。

推薦人、教師吳志恭表示，佳豪品學兼優，雖然環境困厄，但從未怨天尤人，曾經連續2年獲得新竹縣推薦參加全國總統教育獎，很有愛心也很喜歡小動物，是同學眼中保育生命的典範。

靈鷲山新竹區普仁推廣委員會會長高傳鑑也特別感謝所有志工，協助家訪34位參選同學，評選的過程非常辛苦，有些孩子住的地方較為偏遠，需要拔山涉水，但是家訪志工都拿出服務奉獻的熱忱完成使命，他非常感恩大家的付出，期盼社會更多愛心人士一起加入，延續對生命的關懷，讓這分愛與感動永續傳揚下去。

(中時 )