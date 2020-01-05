台大校長遴委會在2018年1月5日選出管中閔為新校長，但之後發生長達1年的卡管、拔管事件，他到去年1月8日才得以上任。台大自主聯盟今天召開研討會，並發表宣言指出，未來大學自主道路艱險，「願教育永遠不再是戰場」。

台大自主聯盟今天下午召開「台大校長遴委會投票兩周年回顧」 研討會，當年支持管中閔及大學自主的數十位教授、學生出席，大家一起檢視這段歷史，並發表「願教育永遠不再是戰場」。

當年的台大遴委會發言人袁孝維表示，2年前的1月5日晚上8點，他們選出管中閔為台大校長，但執政的民進黨鋪天蓋地的用國家機器追殺他，導致台大之後有長達1年的時間沒有校長，她問：執政黨怎麼忍心讓國內龍頭大學陷入空轉？

台大政治系教授陳淳文表示，涉及大學校長遴選的《大學法》相關條文，在管中閔事件發生後，到現在都未修改，也就是教育部對遴委會選出的大學校長有否准駁權，到現在都不知道，這意味「下次他們可以再玩同樣的把歷史不能遺忘」。

台大政治系教授蘇宏達說，美國總統做了很多爭議的事情，但到目前為止，他還沒有干涉過美國任何國任一所大學的校長遴選，但台灣卻發生過執政黨干預台大校長遴選，顯然台灣還是不如美國。

台大自主聯盟也發表宣言指出，大學不指示學術殿堂，而且是自由、開明、理性、不受外力非法干涉的神聖堡壘。這些理所當然的自主價值，在兩年前的1月5日台大選出新校長，並立即遭受政治力不斷摧殘之後，卻硬生生的粉碎了。

宣言指出，執政黨掌管的教育部在去年8月1日修訂國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法，增訂管中閔條款，進一步限縮大學自主，這只是民進黨前年底敗選後勉勵施為的小動作而已，至於監察院與公懲會以莫須有罪名羞辱台大校長，更赤裸裸告訴世人，大學自主的未來道路何其艱險。

宣言指出，歷史不能遺忘，大學自主不會被擊倒，因為還有你我。大學自主，台灣價值，堅持到底唯一出路。

(中時 )