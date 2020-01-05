國家文藝獎得主吳興國再度帶著京劇遠征，這回是一人分飾10角的新編京劇《李爾在此》，在智利聖地牙哥藝術節登場，將在北智利Antofagasta劇場、Las Condes劇場及La Pintana劇場，一路演到1月14日，連演6場。

讓京劇和現代社會接軌，介紹傳統藝術之美，是吳興國一直以來的信念，他表示，「這是《李爾在此》第28次受到國際邀請，也是這齣戲所造訪的第17個國家，雖然都是原班人馬，但出發前還是加緊排練。」

《李爾在此》是吳興國改編莎士比亞悲劇《李爾王》，將其分為「戲」、「弄」、「人」三幕，以獨角戲形式一人分飾10角，曾代表台灣首度參與英國愛丁堡國際藝術節，同時曾獲英國泰晤士報、華爾街日報、紐約時報等主流媒體好評報導。

據了解，聖地牙哥國際藝術節是目前南美洲規模最大的藝術節，由非營利組織Teatro a Mil基金會在26年前成立，至今已推出1065部智利國內表演節目、500部國際團隊演出，累積達1180萬觀眾人次。

今年活動已開跑，到1月26日為止，在首都聖地牙哥及周邊20多個城市都有演出，將呈現來自國內外的戲劇、舞蹈、音樂、馬戲等表演節目，吳興國和當代傳奇劇場則是台灣首度受邀參與的表演團隊。

(中時 )