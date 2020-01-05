在暫停三天選舉活動後，蔡英文總統今天在台南舉行首場大型造勢晚會，人潮大爆滿，截至下午5時為止，主辦單位估計人數已達15萬人。

在暫停三天選舉活動後，蔡英文今天從南到北行程大爆發，上午先跑中台灣的南投埔里、國姓，之後轉往雲林，下午再趕往台南舉行造勢活動，預計結束後再北上到桃園市和新北市新莊參加造勢晚會。

桃園市長鄭文燦今天在台南造勢場合以黑鷹失事後的兩黨總統候選人表現表示，總統要領導國家往前走，蔡英文在事故後，暫停競選活動，將參謀總長沈一鳴原訂慰問官兵行程跑完，相較於國民黨總統候選人韓國瑜的談話，可以看出兩人格調上的差異。

台南市長黃偉哲表示，參謀總長沈一鳴付出寶貴生命獻給這塊土地，呼籲民眾也要站出來保護土地、保護主權，「投給民進黨就能保護主權」，也要投給帶領台灣經濟發展、增加長照預算的好總統蔡英文。

民進黨副總統候選人賴清德也以黑鷹直升機墜機事故，強調國軍戰時保護國家，平時愛鄉愛民保護台灣，要民眾也要用民主力量守護台灣，中國要消滅中華民國是事實，中國領導人習近平已明白表示 台灣只有一條路就是一國兩制，但國民黨還在說九二共識，走向一國兩制的九二共識不可行，呼籲民眾要用選票捍衛民主，告訴世界台灣不做第二個香港。

對去年底通過的反滲透，他說，中國在台灣進行滲透，台灣的做法與其他民主國家一樣，未來台灣人到大陸就業、就學、宗教交流都可以，只要不接受中國指示破壞台灣的國家安全就沒問題，對於國民黨說這是戒嚴時代的戒嚴令，「這絕對不是事實」，而是要抵抗中國滲透保護台灣安全。

對近日傳出民進黨查水表，賴清德強調，民進黨對言論自由一定會保護，但違法散播假訊息一定要查辦，否則會積非成是，他舉例近日網傳相片說椪柑落價，影響農民收益，反問民眾「這種謠言是不是應該去查？」

他說，去年收到檢舉網路假消息送法辦案件有檢舉民進黨的，也有檢舉國民黨的，這是要確保維持社會秩序，要大家一定要支持。

(中時 )