國民黨總統候選人韓國瑜今返回故鄉新北，出席板橋大團結聯合造勢大會，由於造勢地點板一運動場位在韓國瑜母校海山國中對面，他致詞時聊起求學趣事說，國二好不容易升到全校最好的班級，不料前排女同學有著一雙又白又漂亮的小腿，「讓我每天看、看到成績一落千丈，國三馬上又被調回放牛班」，惹得台下笑聲不斷。

韓國瑜說，他是板橋國小、海山國中畢業，是真真正正的新北子弟，時隔50年再次回到海山國中，讓他想起國一時，教室位在4樓、屬於放牛班，國二時好不容易升到全校最好的班級，卻是唯一的男女合班，好死不死前面坐著一位女孩子，他每天看著那雙又白又漂亮的小腿，看完成績一落千丈，國三馬上從全校最好的班級，又掉到放牛班。

韓國瑜表示，今天是板橋大團結的時刻，林鴻池、吳清池、江惠貞3任前板橋市長都到場力挺，還有最高、最帥的前台北縣長周錫瑋也到場支持，展現藍營大團結勝選氣勢。

最後韓國瑜提出4大當選保證說，首先一定建立一套清廉、優秀、正派勤勞的執政團隊，第二，他將立刻重啟特偵組，針對貪官汙吏嚴查嚴辦，第三，他會用他的影響力徹底改革國民黨，讓國民黨貼近民意、苦民所苦，與時俱進，讓人民覺得支持國民黨，是值得驕傲的事，最後他會和立法院一起擦亮中華民國招牌，「讓中華民果驕傲，中華民國萬歲！」

(中時 )