國民黨今天在臉書上質疑蔡總統利用黑鷹失事滅叛國論之火，批評民進黨立委林靜儀把憲法當廢紙，蔡英文理應說明如何遵守憲法，而不是在臉書上拿黑鷹失事國軍將士號召團結，為民進黨的主權謊言背書。

國民黨說，蔡陣營用「言詞不精確」、「錯誤表達」等說法避重就輕，以為讓林去職便可解決爭議，把民智看得太扁了。林靜儀戳破「中華民國台灣」的主權騙局，請蔡總統別把沈一鳴拿來轉移話題。國軍宣誓效忠的不是蔡總統的國家，而是憲法明訂的中華民國。

國民黨也指出，林靜儀從憲法高度論述「兩岸是完全不同的兩個國家」，一連串論述的衝擊在於，民進黨的主權論述和當前憲法扞格不入，所以德媒才會追問關於修憲、國號的問題。

國民黨認為，蔡總統若要釐清立場，必須交代她「如何」依據憲法認知兩岸關係。蔡總統除了一再否定歷史基礎，從來都說不清楚究竟兩岸主權關係是什麼？

國民黨表示，蔡英文無法迴避綠營主權論述違憲的事實。中華民國是主權獨立國家，但與「中華人民共和國」是什麼關係，蔡英文永遠在逃避。面對外界有關主權流失問題時，就抹紅異議者是向中共妥協。愛國不是騙子無賴的庇護所，政客也別把軍人英靈當作廉價的選戰護身符。

(中時 )