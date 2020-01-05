針對國民黨總統候選人韓國瑜陣營徵求「選舉奧步108招」的防範建議，想要複製去年1124勝選戰法。網路觀察家「宅神」朱學恒竟反問，你確定要這樣做嗎？

朱學恒在政論節目《楷道論政》中表示，韓國瑜主打社維法及反滲透法，周錫瑋則組了個抓鬼大隊，主攻阿公阿嬤被約談，這幾天更密集攻擊。這樣的作法，其實在喚醒所謂的言論自由或是戒嚴時代的狀況，但怎麼想得到國民黨會主打這個，這樣打只會鞏固韓粉。

朱學恒舉例說，去轉貼一個中選會到底有沒有問題的影片或貼圖，一般中間選民原本對政治就沒有興趣，不可能去轉貼這種文章。到目前為止，台大蘇教授被「查水表」事件，除非韓陣營能提出更明確事證，否則要讓一般本來不太介入政治、不太看電視、不太關切投票的中間選民，忽然改變自己的投票意向，或是決定要去投票，難度很高。

因此朱學恒建議，只剩一星期了，韓團隊可能要加油，若是想喚起更多中間選民投票，目前努力還不夠。

(中時電子報)