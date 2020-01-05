日本東京築地魚市場自2018年10月遷至豐洲後，周日（5日）迎來首次令和新年拍賣。新春第一場鮪魚競標的盛事除了吸引不少人入場湊熱鬧，也賣了個「好彩頭」，一尾來自青森縣大間町海域的黑鮪魚以1億9320萬日圓（約台幣5318萬）拍出，天價紀錄僅次於去年豐洲市場開幕後的首次拍賣。

今年的黑鮪魚重達276公斤，相當於每公斤70萬日圓（約台幣19.7萬）。得標的買家不出所料，又是壽司連鎖店社長木村清。

木村清受訪時表示，這是令和時代第一場競標，能標下最大尾的黑鮪魚感到很高興，雖然價格有點貴，但希望能提供顧客最上等的鮪魚，歡迎大家到他經營的壽司店品嚐美味鮪魚。木村去年以3億3360萬日圓（約台幣9200萬）購入同樣來自大間町海域、重278公斤的魚王，創下自1999年有紀錄以來，史上最高的成交價。

東京魚市場前年由築地遷至豐洲後，今年是第二年舉行新春拍賣，也是令和時代的首次拍賣，同樣拍出好成績。

(中時 )