大陸國家外匯管理局在5日召開全國外匯管理工作會議，總結2019年外匯管理工作，分析當前外匯市場形勢，並研究部署2020年外匯管理工作任務，包括：深化外匯改革開放、防範外部衝擊風險等。

上述會議認為，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，要適應大陸國家治理體系治理能力現代化要求，不斷完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，維護國際收支基本平衡。

此外，外匯局要深化外匯領域改革開放，服務全面開放新格局。認真落實12項便利化措施。穩妥有序推進資本項目開放，支持金融市場互聯互通和雙向開放，促進貿易投資自由化便利化和高質量發展。支持貿易新業態，推進跨境金融區塊鏈服務平台建設。深化「放管服」改革，支持自貿試驗區、海南自由貿易港、粵港澳大灣區等外匯管理改革先行先試。

另一方面，外匯局要防範外部衝擊風險，維護國家經濟金融安全。深入分析外部衝擊對大陸貿易投資、國際收支結構、跨境資本流動的影響，豐富政策工具箱，完善外匯批發市場法律法規，建立健全外匯批發市場非現場監管和現場檢查工作機制。嚴厲打擊外匯領域違法違規行為，保持執法標準跨週期的一致性、穩定性和可預期性，維護外匯市場秩序。

(工商 )