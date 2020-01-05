2020年中國人民銀行工作會議1月2日～3日在北京召開。會議總結2019年主要工作，並分析當前經濟金融形勢，部署2020年重點工作。

新浪財經報導，上述會議要求今年在七個方面布局重點工作，一是保持穩健的貨幣政策靈活適度。加強逆周期調節，保持流動性合理充裕，促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，繼續深化利率市場化改革及推動銀行通過發行永續債等途徑多渠道補充資本。

二是堅決打贏防範化解重大金融風險攻堅戰，建立健全金融機構恢復處置機制、損失分擔機制和激勵約束機制，繼續依法依規做好重點金融機構風險處置工作。

三是以緩解小微企業融資難融資貴問題，加大金融支持供給側結構性改革力度，健全小微企業貸款考核獎勵制度，落實授信盡職免責制度。此外，人行也要用好定向降準、再貸款再貼現等政策工具，切實推動改進小微企業融資，加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

四是加快完善宏觀審慎管理框架，編制宏觀審慎政策指引，並構建宏觀審慎壓力測試體系，加快建立完善本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理機制，逐步擴大宏觀審慎政策覆蓋領域。

五是繼續深化金融改革開放，積極發展債券市場，繼續推動債券市場基礎設施互聯互通。加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃，積極穩妥推進人民幣國際化，深入推進外匯管理體制改革，支持自貿試驗區等在外匯管理改革方面先行先試。完善跨境資本流動「宏觀審慎+微觀監管」管理框架。

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