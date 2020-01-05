投資朋友很關心台積電股價、也在意美股道瓊漲跌，可能會意外發現，2020年第一季股匯雙雙盤堅向上，竟是英國！

經過2019年12月中旬的歷史性大選，英國脫歐已成為英國前途的唯一選項，也將於今年1月31日正式宣布，並開始為期一年的過渡期，「被脫」的歐盟一方只能在未來的貿易協議談判中，為自己爭取權益。

吵了三年的英國脫歐，也傷了英國金融市場三年多，股、匯一直在低檔徘徊，英鎊兌美元還幾度來的歷史低點。外匯商分析師認為，從英國政治生態來看英鎊轉折，2019年7月24日前首相梅伊（Theresa May）辭職、強生（Boris Johnson）贏得保守黨的選票、成為新首相，是英鎊這三年中最重要的日期。

依此時間點分析，過去6個月來，英鎊、英國股市並沒有搭上火箭往上衝，而是經常上下震盪，但外銀也一路指示明燈，提醒高資產財富客戶可關注英鎊，例如2019年10月間瑞銀財富管理調升英鎊兌美元預估，認為會在1.26至1.32美元區間震盪。事實證明，近3個月的英鎊走勢最高來到1.333（2019/12/16），最近則是1.278（2019/11/08），堅定地愈盤愈高。

渣打銀行財富管理亦認為，政治干擾匯市的結果，通常就是波動會非常劇烈，從技術面來看英鎊前景，上漲趨勢一直在延展。

英國股市部份，也是在12月中旬大選當週逆勢走高。匯豐私人銀行對於全球股票的2020年第一季比重配置，對英國股市和美國股市持「偏高」比重，英國股市難得能與舉世霸主美股同列。瑞士百達資產管理（Pictet）最新預估，當脫歐協議達成，英鎊至少有5％升值空間，而英國股票則至少漲10％。

(工商 )