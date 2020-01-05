憤怒的灰喉山椒公鳥，抓狂似地對著鏡中的自己猛K。（莊哲權攝）

憤怒的灰喉山椒公鳥，抓狂似地對著鏡中的自己猛K。（莊哲權攝）

南橫公路台東段，1隻色彩鮮艷的灰喉山椒公鳥，以為有外敵入侵，抓狂似地持撞反光鏡中自己的身影，民眾笑稱，這隻憤怒鳥發現，原來自己才是最大的敵人，但也擔心牠不停地自我衝撞，會不會腦震盪！

南橫公路台東縣霧鹿段路旁，頻傳「扣、扣、扣」撞擊聲，原來是1隻色彩鮮艷的灰喉山椒公鳥不死心地猛K反光鏡，光滑的鏡面沒有立足點，這隻美麗的憤怒鳥每次都得衝撞個10幾次，才停在反光鏡頂端，喘口氣後繼續發動攻擊，飛離10幾分鐘後，不肯善罷甘休，回來繼續海扁。

「到底是有多生氣？」，在旁觀察的陳姓民眾說，灰喉山椒公鳥，誤以以反光凸面鏡中自己的身影是外敵入侵，為了捍衛地盤，便發動攻擊加以驅趕，他笑稱，這隻灰喉山椒發現，原來最大的敵人一直都是自己，而且永遠都無法戰勝自己，「這種情懷悲壯又愚蠢，只是很擔心會腦震盪」。

劉姓鳥友表示，灰喉山椒鳥是台灣山林的普遍留鳥，常見於低海拔山區，身材修長，公鳥呈鮮艷的橙紅色，母鳥則為黃色，成群在山谷間飛翔時，色彩繽紛，牠們的領域性極強，尤其到了繁殖期，公鳥怕女朋友被搶走，就會對入侵公鳥採取威嚇、驅趕動作，除會自撞反光鏡中的「假想敵」以外，有時也會攻擊車子的後照鏡。

(中時 )