高雄市大社區公所及大社區農會共同主辦「109年度大社三寶農特產觀光季」評鑑出今年的蜜棗王，5日在觀音山大覺寺前廣場，由高雄市政府祕書長陳鴻益頒發冠軍獎座表揚受獎人蕭黃素珍，同時也遴選出亞軍2名、季軍3名及優勝4名。

陳鴻益表示，高雄市長期推動一區一特色，如甲仙芋頭節、岡山籮筐會、大樹鳳荔季，而大社以「牛奶、芭樂、蜜棗」聞名，因此「大社三寶農特產觀光季」更成為大社區每年必舉辦的特色活動。

陳鴻益說，蜜棗評鑑會是大社三寶農特產觀光季活動重頭戲之一，大社區農會用心推動、嚴格的品質把關，從蜜棗外型、重量、外皮光澤及果肉甜度等多個項目評估成績，選出今年度的蜜棗冠軍。

蜜棗評鑑得獎名單如下：冠軍蕭黃素珍，亞軍蘇朝松、何金好，季軍陳盡忠、彭何金束、李楊鳳琴，優勝張凱傑、蘇炫銘、薛清益、吳寶發。

冠軍得主蕭黃素珍由兒子蕭勝文代領獎座，蕭勝文說，近年來他和母親一起務農種蜜棗，得獎的冠軍蜜棗大約7兩重，能種植出品質好的蜜棗，主要感謝大社農會無私傳授栽種技術外，加上用心種植管理，才能獲得肯定。

大社區長陳佑瑞說，有別以往工業區的形象，大社區擁有許多獨特的自然景觀，結合觀音山健走活動換蜜棗，希望在推廣農特產品同時，也行銷在地觀光，讓更多民眾愛上大社。

(中時 )