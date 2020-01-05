嘉義縣第二選區立委候選人簡明廉5日到國民黨嘉義縣黨部抗議，簡明廉不滿國民黨山區立委開放參選，他及許能通2位黨員參選，黨部卻獨厚前民進黨立委、無黨籍參選的林國慶，質疑有內幕。國民黨嘉縣黨部則表示，對黨員支持心中理想立委候選人樂觀其成，尊重黨員投票意向，不加以規範。

簡明廉昨日到國民黨嘉義縣黨部舉發主委蔡明顯與不分區立委候選人翁重鈞公然期約賄選，簡明廉表示，國民竟然支持一個曾經是翁重鈞的政敵也是國民黨的政敵，是否有內幕？另，國民黨8月7日舉辦初選登記，只有許能通登記繳費110萬，前幾個月才發還，是不是山區、海區已換票支持特定候選人，為了自己的利益犧牲忠誠黨員的權益和鄉親的期待。

簡明廉進一步指出，國民黨在梅山的外圍組織梅山民眾服務社公開支持林國慶，國民黨6日在嘉義市的聯合造勢晚會，嘉義縣山區只邀請林國慶，對許能通及他2位參選黨員視若無睹。

國民黨嘉縣黨部則回應，縣黨部依立委初選作業，經黨中央整體選情考量，由中常會核定嘉義縣立委第2選區不予提名，採開放參選，黨部也依規定發還保證金，至於黨員要支持誰，則是個人自由意志，另，梅山地方人士發賀卡一事，是地方黨員自由意志行為，縣黨部態度是開放、尊重地方。

(中時 )