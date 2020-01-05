大陸國家統計局5日在北京召開全國統計工作會議，會議對2020年統計工作重點任務作出部署，除了要全面實施地區生產總值統一核算外，該局也將認真展開2020年統計督察工作，嚴肅查處統計造假、弄虛作假。

新浪財經報導，大陸國家統計局在上述會議上佈局多個重點工作，要全面實施地區生產總值統一核算，健全工作機制，完善核算方法，夯實基礎數據。

大陸國家統計局也將認真展開第七次全國人口普查和國家脫貧攻堅普查，完善普查方案，組建普查機構，落實普查經費物資，組織好現場登記等各項工作，深度開發利用第四次全國經濟普查成果，推進數據發布共享，組織對普查資料進行多層次、全方位的研究分析。

此外，大陸要著力發揮統計監督職能作用，認真開展2020年統計督察工作，嚴肅查處統計造假、弄虛作假。另一方面加快推動大數據等新技術應用和新要素度量，積極探索大數據在普查、常規統計調查中的創新應用，加快推進統計雲應用平台建設，認真開展數據生產要素統計和核算研究。

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