「2020 AIM中文音樂頒獎典禮」4日在馬來西亞舉行，競爭最激烈的男歌手獎項，由方泂鑌以歌曲〈我不是神〉擊敗陳勢安、張智成及車志立等人拿下，而他的 〈最笨的人是我〉，也於10首入圍歌曲中脫穎而出 ，拿下壓軸大獎最佳金曲；此外，缺席典禮的黃明志，獲四獎肯定為本屆大贏家，而出道10年、在香港發展9年的李幸倪，首度入圍即拿下最佳女歌手，新人獎則頒給郭修彧、車志立。

方泂鑌前晚身兼頒獎人及入圍者，與家家一同頒發較早公布得獎名單的最佳女歌手時，家家問他入圍男歌手心情？他幽默說：「這次入圍者都是好朋友，如果我拿了獎，對他們會很不好意思；但如果不拿，我會失落… 希望今晚，可以對他們不好意思！」逗笑全場。最後結果阿鑌連擒兩大獎項，從頒獎人李心潔手中接獲獎座，除了感謝唱片公司海蝶音樂力挺他製作音樂，公司同事、家人及歌迷一路以來支持，「智成說我拿獎要提他的名字，所以『張智成不好意思』！」感謝好友張智成看好他得獎。

李幸倪首度入圍便一舉奪下歌后，出道10年的她說：「其實我9年前是一句廣東話都不會說，為了尋找屬於自己的舞台而一個人到香港發展。」憑藉實力封后實至名歸；此外，郭修彧、車志立也獲最佳新人肯定，郭修彧領獎時特別感謝恩師戴佩妮，「感謝Penny姊給我機會發展音樂」，車志立也謝恩父母「一直支持我做想做的事」。

方泂鑌（右）、李幸倪為本屆AIM歌王歌后。（AIM頒獎典禮大會提供）

方泂鑌獲兩大獎項肯定。（海蝶提供）

郭修彧獲兩獎項肯定。（妮樂佛提供）

車志立獲新人獎肯定。（摩爾娛樂提供）

(中時 )