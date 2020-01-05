「虎爺」吳念軒4日為宣傳新片《菠蘿蜜》舉辦粉絲見面會，電影場次售罄滿座，排隊人潮擠爆廳外穿廊，他打趣承諾若票房優於預期，就請粉絲菠蘿蜜吃到飽，開個「菠蘿蜜趴」，還對著排隊的粉絲喊話：「我會親手幫大家剝好，坐在路邊等妳們！一人要吃一顆、沒吃完不准走，妳們吃越久，我們就聊越久！」

吳念軒(左)在《菠蘿蜜》中被親哥狠踹，見面會上回敬一腳。(牽猴子提供)

有趣的是，吳念軒的親哥哥也喬裝成粉絲現身求合照，原來他哥哥在《菠蘿蜜》中有軋上一角，飾演狠踹吳的火鍋店老闆，當天上台求合照，反被吳搞笑回踹一腳，可見兄弟倆私下感情超好。

《菠蘿蜜》劇情關乎大馬歷史、種族鄉愁，以及導演廖克發「尋根」與「生根」的親身經歷，全台僅4家戲院小規模上映，吳念軒坦言會擔心電影題材較小眾，無法引起觀眾共鳴，所幸身邊親友都有表達支持，勸他不必太過擔心藝術片的票房；同時他也表示很佩服導演拍攝《菠蘿蜜》的理想，希望觀眾能多多走進戲院，對在台灣發聲的創作者表達支持。電影在台上映中。

(中時 )