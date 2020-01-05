新竹市長林智堅（右）5日總動員，為立委候選人鄭宏輝催票，特別到動物園開直播，搶票陸戰全面啟動。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右）5日總動員，為立委候選人鄭宏輝催票，特別到新竹公園內品嘗日式便當並開直播行銷，搶票陸戰全面啟動。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

選前倒數超級星期天，新竹市長林智堅5日號召所有民進黨籍市議員總動員，為立委候選人鄭宏輝催票，今天一整天安排了9個輔選行程，除了推出推薦影片、徒步掃街，內政部長徐國勇也陪同到動物園開直播、吃日式便當，搶票陸戰全面啟動。

鄭宏輝競總指出，新竹市立動物園開園後第2個周末，排隊人龍依舊不減，「新竹隊」利用這波人潮，在選前超級星期天打陸戰，號召所有議員在園區周遭發放文宣催票，鄭宏輝則與市長林智堅在動物園內開直播，談動物園改造中兩人通力合作的過程，林智堅在市府做好建設規畫，鄭宏輝則在議會協助預算通過，扮演「與智堅同行」的關鍵角色。

林智堅說，新竹公園與動物園再生計畫在蔡英文總統支持下，得到內政部營政署經費挹注，徐國勇今天也親自到新竹市為鄭宏輝站台，大讚動物園改造，並呼籲新竹鄉親讓2號的鄭宏輝進入國會，讓新竹市整體施政推進更有活力。

林智堅同時指出，選戰最後6天，最重要的是不能分票、不能讓對手漁翁得利，過去鄭宏輝在議會扮演溝通協調的角色，讓竹市多項建設順利進行，相信未來一定是國會的最強的戰力，跟總召柯建銘一同為新竹市爭取更多建設，呼籲所有過去支持、肯定林智堅及柯建銘的新竹鄉親，他的任期已剩不到3年之際，大家務必集中選票支持綠營，新竹建設腳步不能停下來。

鄭宏輝則表示，他童年遊動物園時，最喜歡在噴水池前拍照，也曾在園內寫生，這裡是新竹人的重要回憶，這次在所有新竹隊努力之下，看到動物園順利改造完成、迎回眾多人潮，他心裡非常感動，未來他與柯建銘、林智堅與黨團議員們還有許多建設要攜手完成，懇託市民支持建設新竹的力量，讓他前進國會，繼續擔任林智堅建設新竹的「最佳助攻員」。

(中時 )