國民黨和民進黨在選戰倒數最後幾天，先後在台南舉辦中大型造勢活動，拚場意味濃厚，但在活動還沒開始時，有網友在現場開直播做紀錄，卻意外錄到，有年紀較大的群眾搭乘遊覽車來，且還手舉告示牌，牌上寫著「下營民意促進會第2車」，對比英粉曾嘲笑韓國瑜造勢場都老人，顯然藍綠選舉模式相差不大。

民進黨蔡英文總統、副總統候選人賴清德今(5日)傍晚，在台南舉辦「2020台灣要贏，台南全勝利造勢大會」，民進黨喊出在台南辦的這場將號召10萬人到場挺英。而截至下午5時為止，主辦單位估計人數已達15萬人。

台南市長黃偉哲今受訪時表示，參謀總長沈一鳴付出寶貴生命獻給這塊土地，呼籲民眾也要站出來保護土地、保護主權，「投給民進黨就能保護主權」，也要投給帶領台灣經濟發展、增加長照預算的好總統蔡英文。

網友twyes在批踢踢政黑版PO文，指出韓蔡在台南造勢，韓國瑜場地僅約5千平方公尺，蔡英文造勢場地約1萬6千平方公尺，是韓國場地的3倍大，原PO認為，台南場民進黨沒有超過國民黨5倍都算輸啦。但活動還沒開始，卻被民眾拍到有老翁在現場手舉告示牌，牌上寫著「下營民意促進會第2車」。

對比韓國瑜上月底在台中造勢，被綠營網友嘲笑「沈智慧第5車」，顯然藍綠的造勢活動，或多或少都需要動員人。

庶民闖蔡英文台南造勢現場。(圖/截自 內門起義 Youtube)

其他網友到圖紛紛開酸，「綠粉怎麼不酸都是老人了？哈哈」、「遊覽車實錄下車來囉」、「一堆遊覽車笑死」、「連台南深綠都要遊覽車，有這麼可悲？」、「連下營老人都要動員，真可憐」、「遊覽車真的爆多，台南市區都沒人了嗎？」、「好慘，動員才只有這些人」、「太誇張了！」。

更有自稱是台南在地網友跳出來說真話，「真的都遊纜車，住那附近，剛才去看」。

(中時電子報)