程炳璋攝

在暫停三天選舉活動後，蔡英文總統今天在臺南舉行首場大型造勢活動，蔡英文表示，暫停選舉活動讓支持者有些緊張，選舉可以暫停，但國家安全不能暫停，保護國家主權民主是她過去四年全心在做的事，呼籲支持者讓她未來四年也能領導國家往前走，走向正確道路。

蔡英文今天在臺南呼籲支持者在最後一周一定要站出來支持蔡英文和賴清德，讓民進黨贏得漂亮、贏得多。

對黑鷹直升機失事，她說，事件發生後第一時間她要求暫停選舉活動，因為她是三軍統帥，在事件發生後的第一天她慰問家屬，這是總統要做的事和責任。

她說，事件發生後的第二天她召開軍事會談，這是確保軍心穩定，選舉可以暫停，但國家安全不能暫停，第三天她去慰問，由總統替參謀總長沈一鳴完成他未竟的事，還在臺北賓館舉辦追思，我們心內嘸甘但心志堅強。

蔡英文表示，臺灣打不倒就是因為有國軍保護我們，她要感謝人民對國軍的疼惜，也感謝民進黨支持者，雖然暫停活動讓大家有些緊張，但感謝大家都能體諒。

她強調，國家只有一個，政黨可以競爭，但國家安全只有團結這條路，保護國家主權和民主是過去四年她全心在做的事，未來四年仍要領導國家往前走，走向正確道路。

她也列舉過去四年在臺南的政績，她說，四年下來我們答應的事都有做出來，未來四年會和大家一起，希望臺南能維持過去優良傳統讓每屆都是紅不讓。

蔡英文強調，她是民選總統以來最重視國軍的總統，反滲透法是建立國家安全防護網最後一塊拼圖，是為防止惡意滲透和抺黑，對兩岸觀光和宗教交流都不受影響。呼籲大家投給護國保臺第一品牌的民進黨，「民進黨過半，臺灣民主才有保障」。

(中時 )