北花線配合蘇花改一起通車。（翻攝林佳龍臉書影片）

林佳龍視察北花線回遊號。（翻攝林佳龍臉書影片）

歷時9年的蘇花改，終於要在明天下午4時全線通車，交通部長林佳龍今天視察「全台最美客運」，往返台北、花蓮的「北花線─回遊號」整備情形，隨後於臉書發文表示，北花線也蓄勢待發。不過，客運業者表示，僅首航日客滿，其餘時間僅售票2成。

林佳龍5日在臉書表示，來到首都客運調車場，跟著駕駛班長做好「回遊號」整備工作，並列出「動力設備」、「行車輔助裝備」、「乘客安全裝備」、「其他整備」等項目均具備，讓它安心載著乘客，踏上返鄉的歸途、或是花東旅程。

林佳龍指出，值得注意的是，國道客運「北花線」將行駛國五及蘇花改。國五有5座隧道總長超過20公里，蘇花改有8座隧道總長23.6公里，因此除了滅火器與擊破器等車輛事故安全裝備，也備有防煙面罩、手電筒等隧道逃生配備。搭乘北花線，請務必仔細觀看安全須知影片。

北花線提供「南港－花蓮」與「板橋－花蓮」2條路線，行車時間約3.5至4小時，票價介於320元至352元之間。

首都客運暨台北客運總經理李建文表示，首航班次已客滿，但其他班次訂位率只有在1到2成之間，還有很多空位。

李建文表示，訂車率不高在「預料之中」，即使是火車，平常日也不可能班班客滿；他強調，目標市場不在火車旅客，而是希望習慣開車上路的駕駛能轉移過來，能理解要一下子改變民眾交通習慣不太可能，任何一條新路線都要花時間培養，只是多提供一種選擇；過年前享半價優惠，春節期間享85折優惠，即使是原價也比火車票便宜，可省下一個便當錢。

蘇花改1月6日下午4時起全線通車，首都客運、統聯客運和台北客運已開放預售劃位，同步推出優惠活動：

統聯客運

班次：平日每天往返各31班，假日往返各40班

票價：205元至320元

台北客運

班次：平日每天往返各28班，假日往返各32班

票價：171元至320元

優惠：1／6至1／21期間享半價優惠、農曆春節期間享8.5優惠

首都客運

班次：平日每天往返各34班，假日往返各46班

票價：186元至352元

優惠：1／6至1／21期間享半價優惠、農曆春節期間享8.5優惠

(中時 )