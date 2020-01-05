陳俊雄／台北報導

同樣喜愛毛小孩、都有養狗經歷的國民黨立委候選人費鴻泰、蔣萬安，5日下午合體大談狗狗經，蔣萬安自曝曾養過喜樂蒂、柴犬、哈士奇等狗兒，也希望未來和費鴻泰共同合作，將動保警察擴及到每個縣市，並持續關注各種動保議題。

北市第七選區國民黨立委候選人費鴻泰下午在松山吉祥公園舉辦動物健檢等活動，不僅請來長期關注動保議題的市議員戴錫欽、具有獸醫師資格的市議員楊靜宇參與，更與國民黨第三選區立委候選人蔣萬安合體，共同呼籲重視動保議題。

費鴻泰表示，一般警察對動物議題、動保法並不熟悉，他希望能夠中央與地方聯手合作，從台北市開始推動落實動保警察制度，讓動物權益真正獲得落實。

蔣萬安指出，他與費鴻泰討論過動保法修法、未來設立動保警察等許多動保相關議題，希望能夠讓毛小孩有個更好的居住環境，讓牠們能夠受到更好的照顧。

蔣萬安說，他養過非常多隻狗，第一隻是小型的牧羊犬喜樂蒂；他也養過柴犬，而柴犬非常聰明；他也養過很大隻的哈士奇，所以他對狗狗非常熟悉，也非常愛狗、貓，也希望能夠給予牠們更多的照顧。

蔣萬安表示，他第一次參選立委時就很關注這個議題，當時中央也跟地方政府推動TNVR，解決流浪貓狗問題，未來他也將與費鴻泰持續推動包括動保警察等相關政策，希望能夠減少虐待動物悲劇發生，共同照顧毛小孩。

(中時 )