民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌特別在今（5日）成立「五福臨門賀新年、春聯送到家門前」腳踏車隊。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌特別在今（5日）成立「五福臨門賀新年、春聯送到家門前」腳踏車隊。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌特別在今（5日）成立「五福臨門賀新年、春聯送到家門前」腳踏車隊。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌特別在今（5日）成立「五福臨門賀新年、春聯送到家門前」腳踏車隊，江永昌表示，即將迎接農曆年，5號江永昌在選舉宣傳倒數5天，用春聯與腳踏車掃街近距離與民眾互動，尋求支持連任。

江永昌說，「五福臨門春聯」，春聯上面除了有象徵富貴吉祥的燙金外，還有錢鼠咬著金幣進家門，祝福所有鄉親都能富貴吉祥，事事順利！江永昌再說，這不是傳統的五福臨門，這五福是象徵著住得幸福、稅制幸福、老幼幸福、交通幸福、還有最重要的大家幸福。

江永昌表示，有別於以往在大馬路遊行的吉普車隊，此次利用腳踏車深入巷弄，接觸更多民眾，以及向所有人介紹陽光團隊的年輕人們，我的助理平均年齡不到30歲，有的更是大學畢業後的第一份工作，對政治懷有期許有理念，對服務民眾有熱情有責任，而腳踏車隊也代表著團隊一步一腳印深耕中和，貼近鄉親與大家站在一起。

江永昌認為，政治是要讓大家過得幸福，剩下五天就要投票，永昌會持續努力用看得見的建設及問政成果，向各位鄉親爭取繼續服務的機會，也呼籲選民行使權利，出門投下神聖的一票，用選票決定自己的未來。

(中時 )