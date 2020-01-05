苗栗縣第二選區立委候選人徐定禎5日發現懸掛頭份市的競選旗幟遭有心人士折斷。（徐定禎競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣第二選區立委候選人徐定禎5日發現懸掛銅鑼的競選旗幟遭人惡意戳洞。（徐定禎競選團隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

徐定禎陣營今日（5日）上午發現頭份、銅鑼多處競選旗幟遭破壞，除旗桿遭折斷之外，蔡英文、賴清德的圖像也遭人戳出數個大洞，旋即向頭份警方報警處理，警方調閱周邊監視器循線通知王姓嫌疑人到案說明，他坦承因不滿蔡政府執政，憤而折斷9支旗桿，警方訊後依法移送偵辦。

徐定禎競選團隊指出，今日上午7時許接獲民眾通報，在頭份、銅鑼地區有多處總統競選宣傳旗幟遭人蓄意破壞，其中在頭份市興隆里就有9面旗幟遭折斷，位在銅鑼炮仗花公園附近的旗幟也遭人戳破好幾個大洞，距離大選不到1周，譴責不理性的破壞行為，已向警方報案。

頭份警分局立即調閱周邊監視器鎖定嫌疑人，循線通知1名66歲的王姓男子到案說明，他下午4時半到案，情緒激動地表示，選舉太激烈，因不滿蔡英文政府執政不力，清晨在住家附近散步時，憤而沿途折斷旗幟，警方訊後依違反《選罷法》、《刑法》毀損罪等移送；另面位在銅鑼的旗幟同樣被人破壞，苗栗警分局表示，目前尚未接到報案，已主動調閱監視器過濾中。

苗栗縣第二選區藍綠立委候選人徐志榮與徐定禎同聲譴責破壞行為，呼籲各陣營理性且乾淨選舉，不要出現破壞行為，以免觸法。警方表示，針對選舉、暴力及敏感性案件，將積極調閱相關監錄畫面及蒐集事證，依法偵辦，另針對各競選總部、服務處、住居所及宣傳車、大型競選看板、旗幟等，加強安全維護工作，以確保競選期間安全、平和。

(中時 )