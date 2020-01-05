新北市永和區教育會偕同智光商工餐飲科，利用假日辦理年菜製作課程。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區教育會偕同智光商工餐飲科，利用假日辦理年菜製作課程。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區教育會偕同智光商工餐飲科，利用假日辦理年菜製作課程。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區教育會偕同智光商工餐飲科，利用假日辦理年菜製作課程。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區教育會偕同智光商工餐飲科，利用假日辦理年菜製作課程。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

農曆新年將近，主婦們己經開始構思如何端出一桌健康美味又喜氣的年菜。新北市永和區教育會偕同智光商工餐飲科，利用假日辦理年菜製作課程，帶領教育會成員煮出開運鼠來寶年菜-筍絲紅燒蹄膀、港式步步糕升。

智光商工餐飲科派出科上最具實務經驗的杜建文業師，指導參與學員們透過¬一點點手路訣竅，就可為年菜增添許多美味及新鮮感，烹調出健康滿分並與五星級餐廳同等買相的年菜。

智光商工校長陳炳輝表示，智光商工在新北巿技職教育的耕耘不遺餘力，對於永和地方各項活動亦是積極參與。此次教育會課程既能營造社區共同學習的風氣也能引領更多地方人士走進智光校園，讓更多人了解智光商工各科發展特色，特別是餐飲科，活動深具意義校方必定鼎力支持。

智光商工餐飲科主任范之壎也在一旁教導參與學員營養美味健康面面俱到的烹調技巧。她表示：近幾年來食安問題倍受矚目，再加上美食資訊隨處可得，自己在家動手做料理變成了時髦的生活情調。藉著學校教學設施，吸引永和地區教育夥伴走進智光學習是很好的社區互動模式。

未來也會多多辦理類似活動，讓社區的人走進校園了解智光，智光商工也能為社區學習氣氛提升進一分心力。智光商工餐飲科的假日廚房在一片年節歡樂及鍋瓢喧騰中，完成健康久久美味滿分的鼠來寶年菜，也為校園與社區互動注入多元交流學習的新活力。

(中時 )