國民黨第四選區立委候選人萬美玲5日由在地里長、台北市議員羅智強陪同車隊遊街。（蔡依珍攝）

國民黨第四選區立委候選人萬美玲5日由在地里長、台北市議員羅智強陪同車隊遊街，沿途支持者的鞭炮聲、凍蒜聲不斷。（蔡依珍攝）

把握選戰倒數最後黃金周日，國民黨第四選區立委候選人萬美玲5日由在地里長、台北市議員羅智強陪同車隊遊街，沿途支持者的鞭炮聲、凍蒜聲不斷，展現全力拚勝選的氣勢。萬美玲說，羅智強常上政論節目評論時政，在大樓林立的埔子區具有一定的知名度，也是國民黨的強力戰將，有羅智強的加持，一定能催出選票、贏得最後勝利。

爭取更上層樓的「漂亮寶貝」桃園市議員萬美玲，把握黃金周日，一早在大樹林區，由在地的里長們陪同車隊遊街，萬美玲說，很感謝豐林里長簡士強、福安里長鄭西元、大豐里長彭俊衡、福林里長李瑞航陪同遊街，有這些里長的加持，讓她對大樹林區的選情更有信心，也深深感受到大樹林區民眾的熱情。

萬美玲接著馬不停蹄，趕赴蘆竹光明國小與黨籍總統候選人韓國瑜、以及5位國民黨籍立委候選人合體，展現母雞帶小雞、小雞挺母雞的團結氣勢，力求6席立委全壘打，萬美玲的高人氣，讓台南市議員、位列國民黨立委不分區名單第16名的謝龍介也幽默說：「穩啦！」呼籲大家幫忙將氣勢延續到投票日。

萬美玲下午則是在台北市議員羅智強的陪同下，在埔子區車隊遊街，沿途支持者的鞭炮聲、凍蒜聲不斷，萬美玲表示，因為羅智強議員經常上政論節目評論時政，在大樓林立的埔子區具有一定的知名度，也是國民黨的強力戰將，車隊遊街有羅智強的陪同，一定能催出選票。

羅智強說，在陪同萬美玲遊街的路上真的能感受到萬美玲的選情樂觀，路上非常多的民眾手比4號幫萬美玲加油打氣，代表這些都是鐵粉，相信萬美玲一定能高票當選，也呼籲支持者1月11日一定要出門投票，把票投給優秀、盡責的萬美玲。

(中時 )