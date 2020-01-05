夫妻揹負競賽，體重「灌水」，獎品大幅增加！（廖志晃攝）

扛橡木桶競賽，參賽者健步如飛！（廖志晃攝）

踏雪尋梅競賽，優勝者出列！（廖志晃攝）

南投花卉嘉年華─信義鄉農會「踏雪尋梅」重頭戲，甜蜜負擔夫妻揹負競賽，5日在牛稠坑柳家梅園登場；來自台中市烏日區的楊振彰、林千祝夫婦，勇奪壯年組冠軍，以太太「體重」90公斤換算，獲得梅子夢工廠酒莊生產的金牌梅酒「柔水」90瓶！

夫妻揹負和扛橡木桶趣味競賽，由信義鄉農會總幹事黃志輝主持，縣府觀光處長王源鍾、信義鄉長全志堅、縣議員全文才等人都到場同樂。

夫妻揹負競賽第1名的獎品，是以被揹負者的體重，換算等量的柔水瓶數，第2、3名則是折算為體重的1／2、1／3，如果太太揹丈夫，則是加倍計算；不過因為是趣味競賽，所以在測量體重時，黃志輝故意「大放水」，讓參賽者親友的包包，甚至小朋友都加入秤重，讓「體重」灌水，獎品數量也大幅提高，就是要讓優勝者「滿載而歸」！

夫妻揹負競賽壯年組參賽者年紀最長的是60歲、來自台中市太平區的簡崑煌夫婦。第2名埔里鎮林宏羿、林素貞；第3名南投市李昭修、藍美玲。青年組第1名埔里鎮巫佳賢、黃庭薇，第2名台中市神岡區楊昌珣、蔡佳蓉，第3名信義鄉全貫中、方佳音。

王源鍾、黃志輝表示，目前，梅花已經開始盛開，各賞梅區因海拔高度差異陸續綻放，花期將延續到農曆春節前，剛好銜接草坪頭櫻花季，歡迎大家到信義鄉賞梅花、品嘗梅子大餐，前往東埔溫泉泡湯，並且採購優質農特產品。

（飲酒過量，有礙健康）

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(中時 )