總統立委大選黃金周超級星期天，國民黨總統候選人韓國瑜到北社子島，與北市立委第二選區的國民黨立委候選人孫大千一同參拜葫蘆寺，韓國瑜批民進黨，假民主真貪污，假台獨真腐敗，不只言論自由被卡住，特偵組也不敢成立，呼籲鬼混政黨下台。
韓國瑜表示，五子山被佛祖壓了五百年，把孫悟空身上的山挪開，孫悟空就開始活潑，就開始法力高強。現在很多人的腦袋是被壓到了，帶一個金箍咒，一旦金箍咒解開，台灣人就會覺醒，高雄人已經覺醒了。
韓國瑜說，民進黨支持者30年來這麼疼愛民進黨，每一次選票支持民進黨，但是三十年後的今天。其實可以看得很清楚，今天民進黨執政的台灣是假民主真貪污，民進黨的台獨綱領是是假台獨真腐敗，民進黨不敢台獨又不敢真正把過去良好的民主繼續走下去，讓台灣的民主一直開，一直在開倒車
韓國瑜痛批，現在言論自由也開始被卡住了，誰在網路上發表意見馬上被警察來偵訊，所以我說民進黨是假民主、真貪污，連特偵組都不敢成立。請貪污的腐敗的鬼混的政黨下台，呼籲社子島的人覺醒。
韓國瑜指出，民進黨最大的錯誤，第一步抹黑不會選，一到選舉一定抹黑，還有五天要投票，民進黨一定會出奧步。第二個錯誤是民進黨讓人民怕他，而不是讓人民愛她。此外，總統團隊用的邪門歪道的貪污腐敗團隊，整個台灣當然會中邪，如果總統走正道，用的團隊清廉認真打拚，台灣就會欣欣向榮，台灣那麼多人出來，代表民心思變。
(中時 )
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