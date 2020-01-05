國民黨總統候選人韓國瑜今天傍晚陪同國民黨立委候選人孫大千前往台北士林社子島葫蘆寺上香祈福。（王英豪）

總統立委大選黃金周超級星期天，國民黨總統候選人韓國瑜到北社子島，與北市立委第二選區的國民黨立委候選人孫大千一同參拜葫蘆寺，韓國瑜批民進黨，假民主真貪污，假台獨真腐敗，不只言論自由被卡住，特偵組也不敢成立，呼籲鬼混政黨下台。

韓國瑜表示，五子山被佛祖壓了五百年，把孫悟空身上的山挪開，孫悟空就開始活潑，就開始法力高強。現在很多人的腦袋是被壓到了，帶一個金箍咒，一旦金箍咒解開，台灣人就會覺醒，高雄人已經覺醒了。

韓國瑜說，民進黨支持者30年來這麼疼愛民進黨，每一次選票支持民進黨，但是三十年後的今天。其實可以看得很清楚，今天民進黨執政的台灣是假民主真貪污，民進黨的台獨綱領是是假台獨真腐敗，民進黨不敢台獨又不敢真正把過去良好的民主繼續走下去，讓台灣的民主一直開，一直在開倒車

韓國瑜痛批，現在言論自由也開始被卡住了，誰在網路上發表意見馬上被警察來偵訊，所以我說民進黨是假民主、真貪污，連特偵組都不敢成立。請貪污的腐敗的鬼混的政黨下台，呼籲社子島的人覺醒。

韓國瑜指出，民進黨最大的錯誤，第一步抹黑不會選，一到選舉一定抹黑，還有五天要投票，民進黨一定會出奧步。第二個錯誤是民進黨讓人民怕他，而不是讓人民愛她。此外，總統團隊用的邪門歪道的貪污腐敗團隊，整個台灣當然會中邪，如果總統走正道，用的團隊清廉認真打拚，台灣就會欣欣向榮，台灣那麼多人出來，代表民心思變。

(中時 )