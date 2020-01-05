大陸武漢不明肺炎疫情擴散，台灣疾病管制署今天下午由衛福部長陳時中主持專家會議，指示「料敵從寬、禦敵從嚴」，即起只要14天內去過武漢且出現發燒、流鼻水、喉嚨痛或是肺炎等呼吸道症狀民眾，會要求儘速就醫，一律由醫師通報採檢，避免任何漏網之魚。

大陸武漢爆發不明肺炎疫情，目前已有44疑似病例11重症，當地已掌握121位密切接觸者。香港至昨日中午為止共有8例疑似個案，經檢後，當中有4例為A型流感、1例人類鼻病毒、3例檢驗中，排除為高風險病例。但後來又傳出新增6名疑似案例，仍待採檢。新加坡則於1月2日啟動加強檢疫，1月4日有發現1名3歲女童有疑似症狀，經確診為呼吸道融合病毒，也已排除是不明肺炎。

我疾管署自去年12月31日疫情爆發當日啟動登機檢疫，迄今已執行8航班，共檢疫747名旅客及機組員，其中8名症狀輕微者，包括1人一般感冒、1人已退燒、1人支氣管炎並已退燒，經評估後已返家休息。疾管署副署長莊人祥表示，這次已是自2009年針對H1N1大流行以來的最高規格防疫措施。

衛福部部長陳時中今天下午與包含國內6區防疫指揮官、台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎等17位專家學者，進行「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」，歷經2個多小時討論，最後決議擴大國內醫療院所的通報標準。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，因應武漢不明原因肺病，疾管署已於1月2日發函各醫療院所，針對有武漢旅遊史有發燒、肺炎症狀；有武漢旅遊史，且到過武漢華南海鮮市場的民眾，沒有肺炎，但有發燒合併有呼吸道疾病者，醫護人員必須進行通報採檢。本次專家會議，與會專家認為應擴大醫療院所的通報標準，避免漏網之魚。

即日起14日內自武漢地區返國民眾，若出現發燒及出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、或是肺炎等呼吸道症狀者，會要求儘速就醫，一律由醫師通報採檢。檢驗端方面，將納入包括MERS、SARS等共26項針對不明原因肺炎的檢驗項目。

台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎表示，若國內發生疫情，如果能於上述26項針對既有疾病的檢驗方式可檢出，可較為安心，但若是上述檢驗方法無法檢出的新型病毒，則得考慮有其他方法，並需加強主動檢驗措施。

至於治療面，李秉穎表示，治療不明原因肺病目前沒有特效藥，多為支持性療法為主，另會以免疫球蛋白酶抑制劑、抗病毒藥物利巴韋林等合併使用，多方嘗試來抑制病毒。

(中時 )