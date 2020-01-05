郭國文（右三）5日安排車隊至官田區拜票，並到惠安宮等10間廟宇參拜。（劉秀芬攝）

台灣宮廟是民間信仰中心，上香參拜祈福成了選舉時候選人不可少行程。民進黨台南第一選區立委候選人郭國文5日重新展開競選活動，安排車隊至官田區拜票，並到惠安宮等10間廟宇參拜。國民黨立委後選人李武龍則請水仙尊王到競選總部坐鎮，保佑競選活動平安順利、高票當選。

郭國文團隊5日重啟競選活動，特別安排車隊到官田區掃街拜票，因為官田是新加入的選區，也是阿扁的故鄉、民主的聖地，除了一一參拜惠安宮等10間宮廟，同時也尋求在地鄉親的支持。

郭國文表示，當立委不僅要到立法院為民喉舌，也要關心在地農民生活，去年官田菱角因下雨導致菱角花被打落，菱角歉收，他特別邀農委會主委陳吉仲南下勘災，農委會也給予農民資材補助，上星期已撥款，這是政府對農民體貼心意。這次車隊遊行，他也特別到官田的10間宮廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順。

李武龍5日上午再度到玉井區、麻豆區掃街拜票，李武龍競選團隊近日雖未特別安排拜廟行程，但參選以來地方廟會活動亦積極參與，競選總部團隊更請到水仙尊王坐鎮，保佑工作人員車隊出入平安、立委高票當選。

李武龍表示，自他小學一年級起，家裡就供奉水仙尊王，他的父親前立委李和順從商後，發願若事業有成，要為水仙尊王蓋一間大廟，這就是麻豆地方人士皆知的麻豆「水仙府」的由來。

李武龍欲參加立委選舉時，也向水仙尊王稟報，並請開基的水仙尊王到競選總部坐鎮。李武龍表示，選舉要人也要神，神是信仰，但還是要靠自己打拚，自己努力比較重要。

影片連結https：／／youtu.be／A0mLd_1Ti6s

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(中時 )