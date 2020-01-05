去年元旦文化大學發生一起砍人事件，林姓女子與朋友一起跨年，卻將錢包遺忘友人車上，引起曾姓男友不滿，雙方相約討論皮夾遺失，林女的男友先對歐姓男子「呼巴掌」，卻反遭歐姓友人持西瓜刀砍殺，導致曾以及趙男身受傷，差點丟了性命，士林地檢署偵結，認為歐砍殺刀刀致命，依殺人未遂起訴歐男。

24歲林女去年1月1日凌晨搭歐男的車出遊，返家後卻發現皮夾遺失，曾姓男友打電話給歐男，要他出面解決，兩人相約在林森北路、長春路談判，後來又被帶到陽明山文化大學籃球場對面，曾找朋友要給歐下馬威，而歐也不甘示弱，找朋友開2台車上山助陣。

歐待朋友抵達，並從車上拿出西瓜刀，先對趙姓男子的膝蓋、臀部、背部等多處猛砍，導致趙手指肌腱斷裂、骨折，背部多處撕裂傷，另曾男也被砍到右肩骨折，背部則有10公分到15公分撕裂傷，都有生命危險。

警方獲報後趕緊將傷者送醫，而歐被捕後，坦承只有自己持西瓜刀砍殺曾、趙，檢察官認為，曾男分別輸血3500c.c.，如未送醫將會有生命危險，認定歐有殺人的故意，依法提起公訴。

(中時 )