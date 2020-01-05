時序進入2020年，大家簽名寫日期時，年份務必要寫全。例如，2020年1月4日要寫01/04/2020而不是01/04/20，以免20後面被人改成2019、2021等引起不必要的誤會與損失。到了明年2021年大家就可隨意了。

全國消費者權益保護協會 （National Association of Consumer Advocates）會長萊恩高德（Ira Rheingold）指出，不法份子可透過篡改年份建立要求償還債務或嘗試兌現舊支票。例如欠款人同意由1/15/20開始還款，但不法份子可以改成由1/15/2019開始，從而收取額外款項。此外，未兌現舊支票的日期若由1/1/20改成1/1/2021，就可能再次生效。

萊恩高德表示，為防這種風險，最簡單的辦法就是寫上完整年份，若再寫上月份就更好，例如寫：January 15, 2020，而不是1/15/20。

(中時 )