特斯拉宣佈大陸製造Model3首批一般車主的交付儀式，1月7日下午將在特斯拉上海超級工廠舉登場。之前2019年12月30日，特斯拉同樣在上海超級工廠，舉行大陸製造Model3員工車主交付儀式，現場共交付車輛15輛。

特斯拉上海超級工廠自去年1月7日開工，至去年底完成車輛交付，僅用上358天；目前已經生產近1000輛可供銷售，並已開始交付使用。今年1月3日晚間，由特斯拉總部公佈的最新數據顯示，特斯拉創紀錄地完成近10.5萬的車輛產量、交付約11.2萬輛車。

(旺報 )