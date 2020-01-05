特斯拉：首批大陸製造Model3 1／7將交付一般車主 22:312020/01/05 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 去年底舉行的大陸製造Model3員工車主交付儀式。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉宣佈大陸製造Model3首批一般車主的交付儀式，1月7日下午將在特斯拉上海超級工廠舉登場。之前2019年12月30日，特斯拉同樣在上海超級工廠，舉行大陸製造Model3員工車主交付儀式，現場共交付車輛15輛。 特斯拉上海超級工廠自去年1月7日開工，至去年底完成車輛交付，僅用上358天；目前已經生產近1000輛可供銷售，並已開始交付使用。今年1月3日晚間，由特斯拉總部公佈的最新數據顯示，特斯拉創紀錄地完成近10.5萬的車輛產量、交付約11.2萬輛車。 (旺報 ) #特斯拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉在美撞車事故又一起 當局展開調查 13:352020/01/01 國際 特斯拉上海工廠 擬2020年底前全面採用陸零件 19:432020/01/01 財經 抓住電動車浪潮 04:092020/01/02 論壇廣場 《國際產業》特斯拉：第二批陸製Model 3，1月7日交車 15:402020/01/02 財經 大陸發補貼 特斯拉Model 3下調16％售價 15:052020/01/03 財經 陸產特斯拉 Model 3降價16% 18:292020/01/03 財經 分析師目標價喊到515美元 特斯拉去年交車量 激增五成 04:092020/01/04 全球財經 剛上市 陸製特斯拉降價16％ 04:092020/01/04 全球財經 馬斯克交車目標完成 身價增至275億美元 19:072020/01/04 財經 和大 特斯拉添利多 04:092020/01/05 證券．權證 兩岸熱門新聞 武漢不明原因肺炎 武漢衛健委：已排除SARS - 兩岸 美國押錯寶 5G落後華為主因 - 焦點新聞 - 旺報 不滿台捷關係升溫 大陸或取消夠買捷克客機 - 兩岸 駱惠寧任中聯辦主任 陸媒：香港的喧鬧該結束了 - 兩岸 湖北首例！湖北工業大學成立晶片產業學院 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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