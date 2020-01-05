馬英九、黃志雄樹林鎮南宮發春聯 民眾搭帳篷守候 19:122020/01/05 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九今下午陪同新北市第五選區立委候選人黃志雄，到樹林鎮南宮發放親筆春聯。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬英九參拜完後率支持者高喊「2020選二就贏、立委總統通通都贏」。（許哲瑗攝） 選前黃金週末，前總統馬英九今下午陪同新北市第五選區立委候選人黃志雄，到樹林鎮南宮發放親筆春聯，數百位支持者提前搭好帳棚在外守候，馬英九參拜完後率支持者高喊「2020選二就贏、立委總統通通都贏」，選戰關頭全力為黃志雄拉抬聲勢，預祝旗開得勝。 馬英九表示，當民意代表要「老馬識途、馬力十足、馬不停蹄，一馬當先」，這些特點黃志雄都有，是值得推薦的好人才，呼籲民眾總統立委投2號，政黨票投9號，票票入匭，帶領國民黨迎向勝利。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #樹林 #黃志雄 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 綠色恐怖 選民自救 04:102020/01/01 時論廣場 李艷秋再爆會議全文 小英竟這樣評林佳龍！網：龍龍不哭 18:492020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 反滲透法喚醒討厭民進黨 04:102020/01/02 時論廣場 民進黨全國街頭拜票 賴清德現身華江橋頭 09:322020/01/02 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 政治熱門新聞 蔡台南造勢喊15萬人？庶民闖現場一張圖打臉！ - 政治 宋稱韓唯一政績是補馬路的洞 媒體人喊：完了！ - 政治 韓複製去年勝選戰法會贏嗎？宅神反問一句 - 政治 韓蔡誰贏？趙少康驚爆勝選關鍵！ - 政治 韓國瑜發布會說這句話！韓粉痛心：我聽完一直哭.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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