馬英九參拜完後率支持者高喊「2020選二就贏、立委總統通通都贏」。（許哲瑗攝）

選前黃金週末，前總統馬英九今下午陪同新北市第五選區立委候選人黃志雄，到樹林鎮南宮發放親筆春聯，數百位支持者提前搭好帳棚在外守候，馬英九參拜完後率支持者高喊「2020選二就贏、立委總統通通都贏」，選戰關頭全力為黃志雄拉抬聲勢，預祝旗開得勝。

馬英九表示，當民意代表要「老馬識途、馬力十足、馬不停蹄，一馬當先」，這些特點黃志雄都有，是值得推薦的好人才，呼籲民眾總統立委投2號，政黨票投9號，票票入匭，帶領國民黨迎向勝利。

(中時 )