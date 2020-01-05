國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬再次代夫出征，5日下午陪同國民黨候選人馬文君，前往草屯鎮太清宮、惠德宮和敦和宮等地參香祈福，最後前往黃昏市場掃街拜票，許多婆婆媽媽看到佳芬姐本人，開心地不得了，紛紛上前握手和拍照，佳芬姐也展現高度親和力，無論是握手還是拍照，通通全力配合。
李佳芬說，感謝大家這段時間對韓國瑜的支持，始終是不離不棄，讓他們感受到很多溫暖，今天是代表國瑜再次來拜託大家的支持，她相信韓國瑜未來一定可以回饋給民眾，一個清廉有效率的政府，如果韓可以順利當選總統，她相信將成為改變台灣很重要的命運。
她知道大家對台灣社會有很深的期待，所以要拜託大家，韓當選總統，立委也要過半，所以一定要支持認真打拼的馬文君，未來才能促進地方繁榮。這一票投下去，是為了以後的希望與下一代子孫，讓他們可以愈來愈幸福。
最後李佳芬一行人前往草屯黃昏市場掃街拜票，佳芬姐依序到每個菜市場攤販握手致意，甚至直接進入到豬肉攤或魚攤內，向老闆們拜票，並與民眾們打成一片，現場氣氛相當熱絡。
(中時 )
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