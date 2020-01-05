A股未來三周 解禁市值幾成倍數攀升 21:542020/01/05 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近期大陸A股掀起限售股「解禁潮」。據新浪財經報導，下周共有45家公司限售股陸續解禁，合計解禁量84.92億股，按1月3日收盤價計算，解禁市值為947.4億元（人民幣，下同），較上周解禁市值546.億元上升73.51％。 另從解禁市值來看，6日當天共26家公司解禁，合計市值514.4億元，占下周解禁規模54.3％。從個股的解禁量看，解禁股數居前三位包含有江蘇國信、招商南油、盈峰環境，甚至未來3周的解禁規模將幾乎成倍上升。 (旺報 ) #市值 #規模 #公司 #合計 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股2020年展望 滬指挑戰3,700點 12:022020/01/01 財經 《港股》受貿易利多激勵，恆指開紅盤 10:002020/01/02 財經 北市精品店遭擲信號彈 竹聯幫經紀公司尋仇 11:402020/01/02 社會 《韓股》權重股續當提款機，韓股收跌1.02％ 15:572020/01/02 財經 《港股》川普、人行送紅包，恆指收漲1.25％ 16:482020/01/02 財經 櫃買中心修訂上櫃公司董事會相關要點 17:572020/01/02 財經 資本市場雙語化 四階段推動公司英文重訊 18:592020/01/02 財經 北美能源業者 今年到期債務超過400億美元 22:202020/01/02 財經 長榮航獲AirlineRatings.com評選全球最安全航空第三名 19:092020/01/03 財經 自來水公司施工 苗縣5鄉鎮市8日停水11小時 18:062020/01/04 生活 財經熱門新聞 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 2020驚現黑天鵝！美股大暴殺 台積電ADR慘崩 - 財經 39歲竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電？ - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 美股遭川普謀殺？專家爆牛市致命要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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