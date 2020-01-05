近期大陸A股掀起限售股「解禁潮」。據新浪財經報導，下周共有45家公司限售股陸續解禁，合計解禁量84.92億股，按1月3日收盤價計算，解禁市值為947.4億元（人民幣，下同），較上周解禁市值546.億元上升73.51％。

另從解禁市值來看，6日當天共26家公司解禁，合計市值514.4億元，占下周解禁規模54.3％。從個股的解禁量看，解禁股數居前三位包含有江蘇國信、招商南油、盈峰環境，甚至未來3周的解禁規模將幾乎成倍上升。

(旺報 )