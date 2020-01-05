藝人明道今（5）日驚傳親哥哥一家輕生台北市內湖區山林，警方稍早證實是明道親哥哥，他也在剛剛發出聲明，表示「非常震驚與難過」。
明道聲明全文：
目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。
★再給自己一次機會★
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生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
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