被譽為「中國最賺錢高鐵」的京滬高鐵3日公告，將從6日正式開放新股申購，確定發行價為每股4.88元（人民幣，下同）、募資總額306.7億元，成為2010年7月農行發行以來最大規模IPO。尤其發行本益比（P／E）達23.39倍，一舉突破A股主板IPO歷來上限23倍「紅線」。市場人士認為，做為非科創板的IPO公司能突破紅線意義非凡，這或預示非科創板企業IPO發行的變革即將到來。

但在京滬高鐵大額IPO申購時，市場會否受影響？據Wind數據回顧A股歷史44次大額申購，當天上證綜指共有31次上漲、占比70.45％；深證成指則稍弱，僅23次上漲、占比52.27％，整體漲多跌少。

據新浪財經報導，從經營表現來看，京滬高鐵自2011年開通，首先在3年內迅速獲利，成為大陸第一條盈利高鐵線路，預計2019年度淨利潤將達到110至120億元、年增7.34至17.10％

(旺報 )