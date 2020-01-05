徐小可、余皓然、陳立芹、崔佩儀及岑永康上《一袋女王》分享小孩說話太直白讓大人好糗的經驗。主持人巴鈺也表示去年十月帶小孩去度假，本來想陪三歲小孩一起在民宿游泳池玩水，沒想到巴鈺生理期提前報到，讓她只能在游池旁踢水陪玩，兒子跟其他小朋友玩熟後竟然說：「我媽媽不能下水，因為她的『雞雞』在流血」，童言童語讓巴鈺好尷尬。

她分享去年十月底時，跟先生、三歲的兒子一起去日月潭度假，因為住的民宿有游泳池，她想說下水陪超喜歡玩水的兒子一起玩，沒想到好巧不巧隔天要下水前，她的生理期提早報到，本來想陪兒子玩的她無奈下，只好穿著泳裝在泳池旁泡腳陪兒子踢踢水。

兒子在游池玩著玩著跟泳池裡其他小哥哥、小姊姊混熟後，竟然用稚嫩的童語跟他們說：「我媽媽不能下水，因為她的『雞雞』在流血。」尷尬的是全場除了哥哥姊姊外，還有好幾個陪小孩玩的家長，讓身為公眾人物的她當下只能傻笑尷尬帶過，讓大家聽了哄堂大笑。

(中時 )