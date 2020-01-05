謝政達代表侯友宜到場致意感恩。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

謝政達致贈感謝牌給覺培法師。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

謝政達幫忙致贈福田金。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

覺培法師感謝所有公益演出的音樂家。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

佛光山三峽金光明寺寒冬送暖特別邀來知名大提琴家張正傑（右）等人演出膾炙人口的曲。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

佛光山三峽金光明寺今在寺內大雄寶殿舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」，不僅贈予1000戶弱勢家庭每戶2000元福田金，以及民生物資福袋，更邀來知名大提琴家張正傑率多位音樂家，演奏卡農、流浪者之歌等曲目，國內女高音蔣啟真更和韓國男中音丁一憲獻唱歌劇魅影、風流寡婦、賽維亞的理髮師等，金光明寺住持覺培法師以「轉」字祝福所有福田戶，在新的一年能轉暗為明，愈轉越平安、愈健康。

佛光山三峽金光明寺自2015起定期展開寒冬送暖活動，今是第6年，住持覺培法師認為，福田戶不僅需要物資上的滿足，也要心靈上的陶冶和淨化，因此從3年前開始邀請張正傑等音樂家，在燃燈祈福、致贈物資前，先讓大家聆賞一個小時的音樂，這也成為金光明寺寒冬送暖最大的特色。

覺培法師說，救急比救貧重要，寒冬送暖就像冬天溫暖的太陽，她感謝所有護持佛光山慈悲社會福利基金會的董事和功德主，藉由獻燈祈福的儀式，祝福所有參加的福田戶來年家庭平安，身心健康，也祈願社會都能「行道天下、福滿人間」。

新北市副市長謝政達、社會局長張錦麗、市議員江怡臻、林金結、洪佳君、林銘仁、陳世榮、立委吳琪銘、三峽區長陳文俊、鶯歌區長周晉平多位里長到場共襄盛舉。

謝政達表示，他代表市長侯友宜到場感謝佛光山三峽金光明寺，本著佛陀的慈悲喜捨，每年用心的舉辦寒冬送暖，不僅關心弱勢家庭的生活，也撫慰他們的心靈。

此外，寺方也在大雄寶殿前廣場安排義診、義剪及燈籠彩繪，活動結束後，佛光山志工還一一奉上熱騰騰的臘八粥，讓福田戶暖心又暖胃

(中時 )