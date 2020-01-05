國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於4日晚上在瑞芳火車站廣場舉行黃金週團結造勢晚會，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於4日晚上在瑞芳火車站廣場舉行黃金週團結造勢晚會，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於4日晚上在瑞芳火車站廣場舉行黃金週團結造勢晚會，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於4日晚上在瑞芳火車站廣場舉行黃金週團結造勢晚會，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區頭人與里長全員到齊，塞爆廣場，為李永萍站台力挺，展現四區前所未有空前大團結勝選氣勢;，李永萍及前飛官舅舅述說飛官家庭為國奉獻的心境，並與韓辦代表曾銘宗及民眾為黑鷹罹難將士持燭追思，場面熱烈感懷。

李永萍致詞表示，身為空軍飛行員子弟，父親曾執行任務時機身遭高射炮擊中，但為了保全珍貴的飛機，冒死飛回台灣，軍人忠貞為國犧牲奉獻所付出的代價，外人難以想像。她強調，不只是軍人，出生入死的警消人員也是一樣，然而他們默默貢献的保家衛國的拼搏精神，却在過去三、四年間，遭到民進黨無情的踐踏，這叫他們情何以堪。李永萍指出，這也是讓她這次起心動念重返政壇參選立委的關鍵原因，要為軍公教警消「爭尊嚴、爭一口氣」，她講這段話時眼眶泛淚，真情喊話讓現場群眾動容。

李永萍親舅舅、身為空官第61期的前空軍飛行員陳世英，也登場跟大家感懷追思空官第60期的學長沈一鳴。沈一鳴曾當過陳世英的帶飛教官，他跟大家緬懷沈一鳴為人謙沖、學養豐富，國家損失他的代價無法形容。他們軍人世家，一心一意都是為中華民國，大家現在的平安都是軍人默默犧牲奉獻，但現在民進黨政府一再挑起事端，破壞兩岸和平，他深感憂心。陳世英並跟李永萍及曾銘宗與全場民眾一起持燭追思，場面肅然。

出席晚會的韓辦代表為國民黨團總召曾銘宗，他當場承諾現場民眾，李永萍若進立院，一定用黨團力量，全力支持她打造瑞平雙貢的交通建設及觀光發展的承諾，當晚支持者塞爆廣場，讓過往的外國觀光客為之惻目，十分好奇。

各區頭人站台紛紛表示，瑞平雙貢偏鄉過去四年來沒有立委關心，被中央政府遺忘，但李永萍每一區都來了至少30次，大家都希望能有她這樣的好立委，她也跟大家承諾，她誓言要用文創觀光來打破偏鄉弱勢循環，讓年輕人回鄉發展，一圓大家與親人共享天倫相聚的美好夢想。

(中時 )